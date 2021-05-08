В Воронежской области суд восстановил на работе воспитательницу детского сада

Женщина устроилась воспитателем в МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида» в Аннинском районе в сентябре 2020 года. Но проработала там чуть более двух месяцев и вынуждена была уволиться, написав заявление «по собственному». После этого она обратилась с иском в райсуд.

Как рассказали в суде 7 мая, причиной подачи заявления стало то обстоятельство, что заведующая детсада «постоянно придиралась к ней по любому поводу, выражала недовольство качеством выполняемой работы». А 20 ноября 2020 года к ней без каких-либо оснований применили дисциплинарное взыскание. После этого заведующая в очередной раз потребовала уволиться.

Судом были установлены все обстоятельства по делу, опрошены свидетели, исследованы все доказательства и вынесено решение. Иск воспитательницы удовлетворили. Увольнение признали незаконным по основаниям п. 3 ч. 1 ст. 77 Трудового кодекса РФ и потребовали восстановления на работе. А также взыскали с детского сада заработную плату за время вынужденного прогула в размере 77 993 рубля, компенсацию морального вреда – 15 000 рублей и государственную пошлину в доход местного бюджета – 2 839 рублей.