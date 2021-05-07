В Воронежском заповеднике ищут родственников 44 воинов, умерших в годы войны в госпитале на территории нынешнего заказника

Фото с сайта Воронежского заповедника

В мае прошлого года сотрудники поискового отряда «Патриот» совместно с сотрудниками Воленской администрации обнаружили на территории заказника «Воронежский» братское захоронение времён Великой Отечественной войны. Поисковики выяснили, что это могила бойцов, погибших от ран в 1942 – 1943 году в хирургическом походно-полевом госпитале № 4341, дислоцировавшемся в тот период на лесном кордоне Ракитное. Многие из них скончались от газовой гангрены – бича военного времени.

С помощью сотрудников общества «Мемориал» поисковикам удалось восстановить имена 55 погибших. Из них нашли родственников 10 солдат. Но еще 44 по-прежнему находятся в списке поиска.

Имена найденных бойцов и имена, еще не нашедшие своих потомков, можно найти на сайте Воронежского заповедника.