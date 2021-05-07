Глава Воронежа Вадим Кстенин объявил поиск подрядчика для строительства «мегашколы» за 3,5 млрд рублей

Проектирование одного из самых больших учебных заведений в России шло под личным контролем главы города Вадима Кстенина Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

В Воронеже 7 мая начался поиск подрядчика для строительства на Московском проспекте «мегашколы» на 2 860 мест. Проектирование одного из самых больших учебных заведений в России шло под личным контролем главы города Вадима Кстенина. В начале апреля проект института «Гипрокоммундортранс» успешно прошел госэкспертизу.

Вадим Кстенин на апрельском заседании фракции партии «Единая Россия» в городской Думе назвал создание учреждения одной из первоочередных задач муниципалитета, наряду с реконструкцией проспекта Революции и Петровской набережной, парка «Дельфин» и строительством школы в микрорайоне Процессор.

- Мы приступаем к реализации проекта, подобного которому нет не только в Воронеже, но и в целом в России. Строительство обойдется в 3,449 млрд рублей - такова начальная (максимальная) цена контракта. Мы бы никогда даже не подумали об объекте такого уровня и масштаба без поддержки правительства области и федерального центра. Благодаря нацпроекту «Образование» и наличию механизма софинансирования из вышестоящих бюджетов, строительство «мегашколы» стало возможным. В этом году мы его начнем. Уверен, что при достойном подрядчике это будет не просто школа, а «школа будущего», которая станет нашей гордостью и примером для других городов, - подчеркнул мэр Вадим Кстенин.

Подрядчика должны определить до 10 июня Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев уверен, что строительство такой школы - это еще один шаг в проводимой государством социальной политике.

- Забота о нашем общем будущем невозможна без повышения качества образования, которое постоянно находится в центре внимания президента страны. Проект школы соответствует самым строгим требованиям к современной образовательной организации, реализующей не только программу общего среднего образования, но и дающей возможность углубленного и индивидуального обучения, организации внеурочной деятельности и дополнительных занятий по разным направлениям. Такой подход позволит раскрыть потенциал каждого учащегося, помочь определиться с выбором дальнейшего направления обучения и развития, - отметил Александр Гусев.

Потенциальные участники смогут подать заявку до 1 июня, победителя должны определить до 10 июня. На территории в более 21 тысячу квадратных метров должно появиться здание (почти 60 тысяч квадратных метров) с переменной этажностью в 2-4 этажа. В «мегашколе» будет 110 классов для 2860 детей и 220 педагогов - работать учреждение должно в одну смену.

Проект будущей школы предусматривает создание доступной среды для воспитанников с ограниченными возможностями: появятся пандусы, и иные технические приспособления для свободного передвижения.

Образовательный центр будет состоять из обособленных учебных блоков по направлениям: «Наука», «Общество», «Техника и IT», «Искусство», «Спорт».

В «мегашколе» будет 110 классов для 2860 детей Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

Так, на втором этаже оборудуют художественные мастерские, студии хореографии, прикладного искусства, скульптуры, помещение для обжига. По соседству расположится студия школьного телевидения, а на четвертом этаже - помещение планетария и астрономическая башня.

Детей будет ждать блок для программирования с зонами моделирования виртуальной реальности и нейротехнологий, робототехники. Появится комплекс мастерских с зонами аддитивных технологий, электроники, автоматической сборки и помещением обработки. В планах и учебно-опытная зона с селекционным участком для выращивания, например, овощей.

На пришкольной территории предусмотрены площадки и для тихого отдыха, и для подвижных игр детей разного возраста. Появится место для катания на скейтах и роликах, круговая велодорожка с резиновым покрытием, где зимой дети смогут кататься на лыжах. У детей будет свое футбольное поле, беговые дорожки, площадка для волейбола и баскетбола, сектора для метания мяча и прыжков и, конечно, универсальные площадки для общефизической подготовки и сдачи ГТО.

- У школы будут абсолютно уникальные для нашего города локации - большая площадка для летательных аппаратов и квадрокоптеров, которая станет базой для практического освоения робототехники вместе с водоемом для испытания плавающих механизмов в разных условиях. Еще один водоем будет биологическим, заселенным рыбками и растениями - для наблюдений и опытов, - поделился Вадим Кстенин. - Надеюсь, что на торги выйдет надежный, мощный и ответственный подрядчик. Эта школа - не только здание, его стены, перекрытия, не только отделка, оборудование и благоустройство, а еще и создание масштабного и сложного комплекса инженерных коммуникаций и мощностей, обеспечивающих его функционирование, систем безопасности, организации питания учащихся и так далее. Очень непростой в реализации проект, поэтому я буду лично контролировать ход и качество работ.