В Воронежской области вор украл 200 тысяч из сейфа и «отметил» это лимонадом

фото Станислава Шевченко Фото: из архива «КП»

Придя домой, 64-летняя жительница Эртиля обнаружила вскрытым металлический ящик, в котором хранила 200 тысяч рублей. Деньги пропали. В комнате также находился ящик лимонада – напиток хозяйка приобрела к празднику. Вор взял одну из бутылок, отпил из нее и поставил рядом.

Прибывшие на место оперативники взяли бутылку и отправили ее на исследование. Эксперты установили, что биологические следы принадлежат 41-летнему неоднократно судимому за имущественные преступления местному жителю. Подозреваемого оперативно задержали и возбудили в отношении него уголовное дело по статье «кража».

Злоумышленнику грозит пять лет лишения свободы.