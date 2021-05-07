Под Воронежем пенсионер на «Ладе» сбил подростка-велосипедиста

Фото с сайьа ГУ МВД по Воронежской области

Ранним утром 7 мая на автодороге «М-4 «Дон»-М.Приваловка-граница Липецкой области» в Новоусманском районе под колеса «Лады Ларгус» попал 12-летний велосипедист. Подросток ехал по проезжей части и его зацепил 64-летний водитель отечественного авто. В результате ДТП велосипедист получил ранения различной степени тяжести и попал в больницу.

По факту аварии полицейские организовали проверку.

Всего за минувшие сутки в регионе произошло 98 ДТП. В том числе в областном центре 64. В девяти авариях пострадали 12 человек.