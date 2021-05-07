В День Победы в центре Воронежа перекроют движение

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

9 мая в связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы, в центре Воронежа временно закроют движение на нескольких улицах, а также скорректируют маршруты общественного транспорта.

Так, с 3:00 до 7:00 9 мая на время закрытия движения автотранспорта на улице Плехановской (от улицы Кольцовской до улицы Пушкинской) изменятся маршруты: №№ 5А, 8, 41, 90, 9КА, 9КС, 27, 37, 37А, 45, 49, 105, 125, 49Б, 58В, 67А, 76, 76С, 49М, 60С, 64, 80, 83 и 115.

С 7:00 до 12:00 9 мая на время закрытия движения автотранспорта на улице Плехановской (от улицы Кольцовской до Университетской площади), проспекте Революции (от улицы Степана Разина до площади Ленина), улицах Пушкинской (от проспекта Революции до Театрального проезда), Кирова, площади Ленина, улице Кардашова скорректируют движение маршрутов: №№1КВ, 1КС, 3, 5, 5А, 8, 41, 90, 9КА, 9КС, 20, 27, 33, 50, 88А, 37, 37А, 39, 48, 45, 49, 105, 125, 49Б, 58В, 67А, 76, 76С, 49М, 52, 59, 60С, 64, 61, 69Т, 70А, 70М, 88, 80, 83 и 115.

С 07:00 9 мая до 4:00 10 мая на время закрытия движения автотранспорта на улице Софьи Перовской (от улицы Чернышевского до улицы Большой Стрелецкой), проспекте Революции, площади Ленина изменится движение маршрута № 93.

С 9:00 до 16:00 9 мая на время закрытия движения автотранспорта на участке от дома № 28 до дома № 2 по проспекту Патриотов будут перенаправлены маршруты: №№6, 125А, 80 и 87.

С 12:00 9 мая до 4:00 10 мая после открытия движения автотранспорта на участке улицы Плехановской от улицы Кольцовской до улицы Пушкинской и на время закрытия движения автотранспорта на участке улицы Плехановской от улицы Пушкинской до улицы Орджоникидзе, проспекте Революции (от улицы Степана Разина до площади Ленина), площади Ленина, улице Кардашова будет перенаправлено движение маршрутов: №№1КВ, 1КС, 3, 5, 5А, 8, 41, 90, 9КА, 9КС, 20, 27, 33, 50, 88А, 37, 37А, 39, 48, 45, 49, 105, 125, 49М, 52, 59, 60С, 64, 61, 69Т, 70А, 70М, 80, 83, 88 и 115.

С 21:30 до 22:30 в период подготовки и проведения праздничного салюта будет приостановлено движение общественного транспорта, проходящего через улицу Феоктистова (от улицы Фридриха Энгельса до проспекта Революции), проспект Революции (от улицы Степана Разина до улицы Кольцовской), улицу Степана Разина, Чернавский мост, улицу Брусилова (до Ленинского проспекта).

Кроме того, с 3:00 9 мая до 4:00 10 мая отключат контактную сеть, в связи с чем будет приостановлено движение троллейбусных маршрутов № 7 и № 8.

Подробные маршруты следования общественного транспорта на время праздника смотрите на сайте мэрии.