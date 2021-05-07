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Общество7 мая 2021 17:14

За консультацией по поводу прививок обратились 1825 жителей Воронежской области

Роспотребнадзор подвел итоги «горячей линии»
Елена ФЕДЯШЕВАЕлена ФЕДЯШЕВА
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Консультации давали специалисты Роспотребнадзора

Консультации давали специалисты Роспотребнадзора

Фото: из архива «КП»

Управление Роспотребнадзора по Воронежской области подвело итоги двухнедельной «горячей линии» по вопросам вакцинации. За время акции за консультацией специалистов обратились 1825 жителей региона. Большинство из них интересовала прививка против коронавируса: где можно сделать прививку и как правильно подготовиться к вакцинации.

Также воронежцы спрашивали специалистов о правах граждан при проведении иммунизации, оформлении отказов от профилактических прививок, порядке проведения вакцинации, ее эффективности.