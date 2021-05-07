Словацкая компания LIBHOF предложит россиянам европейские автохолодильники

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Эксперты отмечают, что начиная с 2020-го года у жителей России значительно вырос интерес к внутреннему туризму. Путешественники стали чаще организовывать отдых самостоятельно, особенно если под рукой автомобиль. В этом случае без проблем доехать на дачу, посмотреть на достопримечательности в соседних областях или махнуть на «домашние» курорты – в Крым или Краснодарский край. Естественно, вырос и спрос на устройства и аксессуары для дальних поездок. В списке путешественников одними из приоритетных оказались автохолодильники.

Сегодня на российском рынке популярность набирает компания из Словакии LIBHOF ELECTRONICS LTD. Основная специализация бренда – производство портативных компрессорных холодильников для автомобилей. В 2021 году компания планирует расширить ассортимент продукции и начать строительство современной линии по производству в Черноземье. Уже выбрана площадка, расположенная в особой экономической зоне «Липецк».

Как пояснили в LIBHOF, по предварительным оценкам инвестиции в проект составят около 600 млн рублей. Предполагается создать не менее 100 рабочих мест.

В настоящий момент модельный ряд, который предлагается автовладельцам, состоит из 13 автохолодильников объемом от 17 до 110 литров. В 2021 году анонсирован запуск еще трех новых моделей.

Как пояснили в компании, выбор зависит от длительности поездок, марки автомобиля и количества людей, на которых рассчитывается провиант. Все модели разработаны по европейским стандартам, отличаются бесшумной работой, просты в управлении и не занимают много места в автомобиле. При этом продукты остаются свежими и не портятся. Особенно это актуально в жаркую погоду.