В Воронеже деревья покрасили в «корпоративные» цвета

Деревья покрасили в цвета стен Стрелецкого ряда Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Администрация Воронежа еще два года назад отказалась от весенней побелки деревьев и бордюров, как от пережитка прошлого, не имеющего практического значения. Тем неожиданней было для горожан увидеть побелку стволов тополей на улице Пешестрелецкой, но не белой, а зеленой и желтой краской. Деревья покрасили в «корпоративные цвета» - в тон стене Стрелецкого ряда, вдоль которого они растут.

Вот только не понятно, использовалась ли для этого специальная побелка для деревьев с добавлением колера, или же стволы покрыли той же краской, что и стены. А если второе, то не повредит ли такое дизайнерское решение растениям?