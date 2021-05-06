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Происшествия6 мая 2021 21:04

СМИ: воронежцы сообщили о падении лифта в многоэтажке в центре города

Якобы ЧП произошло в доме на Куколкина
Ярослав ИВАНОВ
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Сразу несколько СМИ 6 мая сообщили о падении лифта утром в многоэтажном доме на улице Куколкина недалеко от Центрального рынка. Якобы жители обратились в редакции, заявив о ЧП. Несколько человек упали в лифте, когда кабина резко пролетела несколько метров. Впрочем грузовой лифт все же доехал до первого этажа. И никто в итоге не пострадал.

В службе спасения "Комсомолке" отметили, что никаких вызовов от воронежцев по поводу падения лифта не поступало. В управляющей копании считают, что жильцы просто испугались, когда кабину тряхнуло. По крайней мере, вызовов о неисправностях не было.

ЧП