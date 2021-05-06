Воронежцы пожаловались на удушливый запах от химикатов

Жители улицы Филатова в Железнодорожном районе Воронежа вечером 5 мая вызвали оперативные службы, когда почувствовали недомогание от химического удушливого запаха. Территорию обследовали сотрудники службы спасения и полиции. Местные жители жаловались на соседа, который якобы устроил в частном доме то ли химическое производство, то ли склад химикатов.

- Жители сообщили об удушливом запахе. На место выезжали сотрудники полиции, сейчас проводится проверка, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.