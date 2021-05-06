В параде в Воронеже будут участвовать 2106 военных

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

9 мая в параде Победы на площади Ленина пройдут четыре батальона и 18 рот - как сухопутных, так и воздушных родов войск. Всего в шествии примут участие более 1800 военнослужащих общевойсковой армии Западного военного округа, Военно-воздушной академии, а также около 300 сотрудников силовых ведомств и МЧС России.

Напомним, в механизированной колонне пройдет по центру Воронежа 86 единиц военной техники: реактивные системы залпового огня «Ураган» и «Град», оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», автомобили специального назначения «Тигр», «Тайфун» и «Рысь» и тяжелые транспортно-заряжающие машины.

Также в параде примет участие сводный военный оркестр, в который войдут музыканты ГУ МВД по Воронежской области, Главного управления войск национальной гвардии по Воронежской области, Воронежского института правительственной связи ФСО и мотострелкового полка общевойсковой армии ЗВО.

Парад начнется в 10 утра.