В Воронеже движение на виадуке у «Работницы» откроют в ночь с 7 на 8 мая

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Рабочее движение на путепроводе по улице Ленина откроют 7 мая в 23.30, сообщила мэрия Воронежа. В эти часы на виадуке идут финальные работы по реконструкции.

Сегодня на объекте завершают укладку асфальтобетона на подходе со стороны улицы Ленина, со стороны проспекта Революции и на самом сооружении уже заасфальтировано, подрядчик наносит временную дорожную разметку.

8 мая маршрутки №№ 1КВ, 1КС, 3, 3В, 5, 9КА, 9КС, 10А, 18, 26А, 33, 45, 49М, 50, 61, 66, 69Т, 70А, 70М, 75, 88, 88А, 108А, 120 отправятся по прежним направлениям с посадкой-высадкой пассажиров на установленных остановках.

На путепроводе предстоит уложить еще один слой асфальта, смонтировать ограждения, обустроить тротуары, установить фонари, перенести инженерные коммуникации. Еще потребуются краткосрочные перекрытия сооружения, о которых сообщат дополнительно.