Дивногорье зовет воронежцев на "Ночь музеев"

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Музей-заповедник «Дивногорье» 15 мая присоединится к акции "Ночь музеев" и проследить, как шло развитие человечества: от каменных орудий до космической ракеты. В программе «Ночи музеев» несколько активностей.

В 18.00 начнется мастер-класс «Курс молодого кроманьонца». Участники попробуют сделать орудия труда из камня, которыми пользовались древние люди в палеолите.

В 19.00 можно присоединиться к мастер-классу «От комочка до горшочка». Посетители познакомятся со свойствами глины и секретами хазарских гончаров и сделают своими руками небольшой горшок.

В 21.00 в пещерном комплексе в Больших Дивах начнется концерт мужского хора Воронежской филармонии «ART'o'dox». Артисты исполнят произведения духовной музыки, а акустика пещерного комплекса придаст концерту особое неповторимое звучание.

В 22.00 можно понаблюдать за звездным небом через телескоп, рассмотреть другие планеты и узнать интересные факты о космосе.