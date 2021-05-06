Житель Воронежа перевел 23 тыс мошенникам, думая, что выручает друга

21-летний воронежец думал, что перевел более 23 тысяч рублей другу, а оказалось, тот не просил помощи. А началось все с того, что в соцсети пришло сообщение от друга, который проходит службу в армии, с просьбой перевести 500 рублей на день рождения маме - с указанием реквизитов карты. Сумма была несущественной, да и просьба не вызвала подозрений у молодого человека, и он перевел деньги. Но потом в течение дня тот же приятель в сообщениях еще несколько раз попросил перевести деньги взаймы - и друг выручил нужными суммами.

Мошенничество вскрылось на следующий день: когда служивый позвонил другу, а тот в разговоре спросил, когда он сможет вернуть ему деньги, которые занял. Звонивший удивился и сказал, что не связывался с приятелем в соцсетях, денег не просил. Выяснилось, что страницу в соцсетях взломали и рассылали сообщения с просьбами.

За 5 мая 11 жителей Воронежской области стали жертвами дистанционных мошенников. В общей сложности они лишились более 80 тысяч рублей.