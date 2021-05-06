В Воронеже фирму канцтоваров оштрафовали на 130 тыс рублей

В Воронеже инспекция труда выявила нарушения норм охраны труда в компании, осуществляющей оптовую торговлю канцелярскими товарами.

- В ходе проведения плановой проверки инспектор труда установил, что администрация допускала до работы водителей без прохождения обязательного периодического медицинского осмотра и без психиатрического освидетельствования. За выявленные нарушения трудового законодательства организацию оштрафовали на 130 тысяч рублей. В настоящее время нарушения работодателем устранены, - сообщили в Государственной инспекции труда Воронежской области.