В Воронеже "Мазда" протаранила "Ладу" и перевернулась

фото 36.мвд.рф

В Воронеже полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, которое случилось вечером 5 мая на Левом берегу.

Около 19.40 на Ленинском проспекте столкнулись две машины. 28-летняя автоледи на «Мазде СХ-5», следовавшая по Ленинскому проспекту со стороны ул. Брусилова в направлении ул. Героев Стратосферы, на перекрестке с ул. Циолковского при повороте налево врезалась в «Ладу Калина» под управлением 64-летнего мужчины, которая следовала во встречном направлении.

фото 36.мвд.рф

От удара «Мазда СХ-5» опрокинулась на левый бок. В аварии пострадала 60-летняя пассажирка «Лады», ее отвезли в больницу. Сотрудники полиции устанавливают причины ДТП.