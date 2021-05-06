Житель Воронежской области спилил в лесу столетний дуб стоимостью 1,4 млн рублей

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Лискинском районе егерь вызвал полицейских, обнаружив срубленный дуб в Давыдовском лесничестве. Причем это было дерево возрастом около 100 лет. Ущерб, причиненный лесному фонду, оценили примерно в сумму 1,4 миллиона рублей. По следам протекторов было видно, что вывезли дерево из леса при помощи большегрузной техники.

Оперативники опросили жителей близлежащих домов, которые смогли описать приметы подозреваемого. Правоохранители задержали 31-летнего жителя села Селявное. Оказалось, он вывез дерево к себе на дачу, где в дальнейшем собирался его распилить на дрова.

На мужчину завели уголовное дело за незаконную рубку лесных насаждений, в особо крупном размере, ему грозит до семи лет лишения свободы.