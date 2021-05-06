В Воронежской области к 6 мая от коронавируса скончались еще 7 человек

Утром 6 мая региональный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса сообщил о новых жертвах: за минувшие сутки от последствий COVID-19 скончались еще семь пациентов. Всего с начала пандемии болезнь свела в могилу 3 279 жителей региона.

За вчерашний день статистика зараженных пополнилась еще 144 новыми случаями. Всего с начала марта 2020-го ковид диагностировали у 81 463 воронежцев.

За последние сутки выздоровели 149 пациентов. С начала наблюдений болезнь смогли побороть 76 858 жителей Воронежской области.