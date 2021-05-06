В Воронеже после вмешательства трудовых инспекторов работникам магазина доплатили 180 тыс рублей зарплаты

Сотрудники воронежского магазина пожаловались в Гострудинспекцию на низкие зарплаты. Пришедшие с проверкой инспекторы обнаружили, что работники получали ниже минимального размера оплаты труда.

- Установлено, что зарплату ниже МРОТ получали 20 сотрудников магазина. На основании выданного инспектором труда предписания права работников полностью восстановлены, им произведен перерасчет заработной платы и выплачено 180 тысяч рублей. Виновные в нарушении трудового законодательства привлечены к административной ответственности, - сообщили в Государственной инспекции труда Воронежской области.