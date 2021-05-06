Под Воронежем SsangYong влетел в "Ладу": погиб подросток

За 5 мая в Воронежской области сотрудники ГИБДД зарегистрировали 110 ДТП, в них 11 человек получили травмы и один погиб.

Смертельная авария произошла в девять вечера на 4-м километре автодороги «А-134»в Рамонском районе.

33-летний водитель автомобиля «Санг Йонг Актион» врезался в стоявшую в среднем ряду «Ладу Калина». В итоге 62-летнего водителя отечественной легковушки госпитализировали в больницу, а вот 17-летний пассажир «Лады» скончался на месте от полученных травм.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП.