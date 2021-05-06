Под Воронежем пройдет военно-патриотическая игра

Воронежцев зовут на программу «Особо важное задание: Дети войны». В парке парк детского и семейного отдыха Нелжа.ру весь май проходит военно-патриотическая игра, созданная на основе реальной партизанской операции по уничтожению вражеской колонны и получению важных военных документов. Игра посвящена детям, которые прошли Великую Отечественную войну, принимали участие в боевых операциях, совершали подвиги, защищая Родину.

Участников забросят в лес на вездеходной технике «Лось», где они пройдут полосу препятствий, примут груз, сброшенный с импровизированного самолета, познакомятся с полевой радиосвязью, устроят боевую засаду, сыграют в лазертаг, а также посетят «Музей памяти», где смогут прикоснуться к военным артефактам, послушать истории про детей-героев Великой Отечественной.

Финалом программы станет обед в военно-полевой кухне, где участников угостят настоящей армейской гречневой кашей.

В «Особо важном задании» используют дымовые и звуковые спецэффекты, муляжи крупногабаритного оружия времен войны, полевые палатки, а всем участникам программы выдадут новую униформу.