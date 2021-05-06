Костенки приглашают воронежцев на Ночь музеев

Музей-заповедник «Костенки» присоединится к общероссийской акции «Ночь музеев», которая пройдет 15 мая. Музейщики приготовили масштабную программу, которую можно посетить бесплатно. Праздник стартует в 18.00 и развернется на двух площадках: в музее (площадка №1) и на прилегающей к музею территории (площадка №2).

На площадке №1:

С 18.15 до 21.00 пройдут блиц-экскурсии.

В 19.00 начнется театрализованная экскурсия «Гостья из прошлого».

В 20.00 в выставочном зале музея запланирована читка фрагментов романа «Закон крови», созданного археологом М.В. Аниковичем по материалам изучения костенковских стоянок.

С 21.30 можно посетить музей в режиме самостоятельного осмотра.

На площадке №2 запланировано множество активностей: мастерская татуажа каменного века, где сделают первобытный макияж, бескровная охота – сбор пазлов животных каменного века, настольная игра «Путешествие к мамонтам» и ребусы каменного века, строительство водопровода, где расскажут, как обеспечить племя водой , а также покажут, как убрать паутину, не задев ее, воссоздание древнего жилища, игра в пятнашки и троеборье с перетягиванием каната, археологический квест по мотивам музейной экспозиции.

В 21.15 стартует файер-шоу «Огонь сквозь века».

В 21.30 - дискотека для взрослых «Зажигаем по первобытному!».

Акция продлится пять часов - с 18.00 до 23.00, вход на Ночь музеев в Костенках свободный.