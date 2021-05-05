В Воронежской области проезд по платным участкам дорог подорожал на 10-15 процентов

Водителей, вынужденных ехать через платные участки, долгие майские праздники не очень радуют. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Водители, проезжавшие через платные участки, заметили, что с них стали брать больше денег. В среднем пришлось отдавать на 20-30 рублей больше, чем обычно.

В компании «Автодор» пояснили, что ничего удивительного в этом нет. Действуют тарифы выходного дня. А поскольку в мае их оказалось десять, всю первую декаду последнего месяца весны с водителей будут брать за проезд на 10-15 процентов больше, чем в будние дни.

В компании также напомнили, что уже с середины апреля действуют сезонные повышенные тарифы. Их снизят только осенью.