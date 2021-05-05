Воронеж
Еще
Радио
Воронеж
Еще
Радио
Воронеж
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество5 мая 2021 19:59

В Воронежской области проезд по платным участкам дорог подорожал на 10-15 процентов

Повышенные тарифы будут действовать до конца майских праздников
Артем ИЛЬИН
КомментироватьОставить комментарий
Водителей, вынужденных ехать через платные участки, долгие майские праздники не очень радуют.

Водителей, вынужденных ехать через платные участки, долгие майские праздники не очень радуют.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Водители, проезжавшие через платные участки, заметили, что с них стали брать больше денег. В среднем пришлось отдавать на 20-30 рублей больше, чем обычно.

В компании «Автодор» пояснили, что ничего удивительного в этом нет. Действуют тарифы выходного дня. А поскольку в мае их оказалось десять, всю первую декаду последнего месяца весны с водителей будут брать за проезд на 10-15 процентов больше, чем в будние дни.

В компании также напомнили, что уже с середины апреля действуют сезонные повышенные тарифы. Их снизят только осенью.