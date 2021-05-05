В Воронеже стали известны места, где появятся новые цветочные клумбы

Как всегда, много цветов на центральных улицах Воронежа. Фото: предоставлено управлением информации мэрии Воронежа.

В мэрии Воронежа рассказали, где в 2021 году разобьют новые клумбы. Они появятся на ул. 9 Января (в районе дома № 97), у городской клинической поликлиники № 4 (ул. Вл. Невского, 17а) и в сквере имени архитектора Николая Троиц ого (Жилой массив Олимпийский, 5/2).

Цветы также высадят на мемориальных комплексах и видовых объектах в центре города. Уже посадили однолетники в сквере «Ученых» на Университетской площади, на ул. Плехановская (на перекрестке с улицами Кольцовская и Донбасская), в парке имени Дзержинского, у музея Никитина, А вот у памятника «Самолет» и на площади Победы обещают это сделать в ближайшее время.

- На мемориальных комплексах и у памятников в Песчаном логу, на площади Ленина и Черняховского, в сквере «Аллея Славы», в сквере «Их именами названы улицы», в парке «Патриотов», в сквере «Петровский» начинают расцветать красные тюльпаны, высаженные осенью 2020 года. На цветниках в сквере им. Бунина (у библиотеки им. Никитина), на транспортном кольце у ВГУ, у кинотеатра «Пролетарий» и в Петровском сквере зацветают разноцветные тюльпаны. Они впервые радовали глаз воронежцев в 2020 году, - рассказала руководитель управления экологии мэрии Галина Воробьева. - Перепады температур этой весной, к сожалению, пагубно сказались на тюльпанах у площади Победы и розах в Центральном парке. Замена растений будет произведена в ближайшее время.