В Воронежской области водителя, угробившего трех пассажиров напротив отдела полиции, посадили на восемь лет

"Лада" после ДТП. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В среду, 5 мая, в Поворинском районном суде вынесли приговор 23-летнему водителю. Он отвечал по части 6 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Ночью 30 января в городе Поворино молодой человек, изрядно приняв на грудь в местном кафе, сел за руль своей 14-й «Лады» и повез на ней пять пассажиров. На центральной улице райцентра, прямо напротив отдела полиции, водитель потерял контроль над машиной. «Лада» выехала на правую обочину и врезалась в сугроб. А потом опрокинулась на крышу и ударилась об электрический столб.

Полицейские выбежали на улицу и стали вытаскивать всех из машины. Два подростка 15 и 17 лет и 24-летний житель Поворино погибли на месте. Водитель и два других пассажира от госпитализации отказались.

- 23-летний водитель получил восемь лет колонии-поселения. На 2,5 года его лишили прав, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.