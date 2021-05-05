В Воронеже рецидивист избил мужчину его же тростью

Рецидивисту грозит новый срок - до десяти лет. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

Вечером в районе железнодорожного вокзала 58-летний воронежец познакомился с мужчиной на вид лет 40. Не подумайте ничего – отношения у них сложились не ласковые, а самые обычные. Новые знакомые договорились выпить вместе. Доехали до дома любителя пообщаться на улице Героев Сибиряков. И там начали употреблять спиртное.

Ничем хорошим возлияния не кончились. Скоро новоиспеченный приятель выхватил у старшего собутыльника трость и избил его этим предметом. А потом украл 25 тысяч рублей и мобильник и убежал.

Обиженный мужчина обратился в полицию. Сотрудники уголовного розыска выяснили у него, что на руках у его обидчика есть татуировки, причем явно тюремные. И вскоре установили личность нападавшего. Им оказался 44-летний житель Верхнехавского района, который провел за колючей проволокой около 26 лет за кражи.

- Рецидивиста задержали в Ленинском районе. При обыске у него нашли часть похищенных денег. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой» (до десяти лет лишения свободы), - сообщили в региональном ГУ МВД.