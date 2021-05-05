В Воронеже синоптики изменили прогноз погоды на День Победы

На 9 мая, выходя на улицу, не забудьте взять с собой зонт. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Воронежские синоптики скорректировали прогноз погоды на 9 мая. До этого они предполагали, что именно с Дня Победы в столицу Черноземья придет настоящее тепло. Оказалось, что это не так.

- 9 мая теперь обещает быть прохладным. Днем ожидаем всего +12 градусов, - сообщил Александр Сушков, руководитель Воронежского гидрометцентра. – По предварительным данным, циклон, удерживающий достаточно холодную для мая погоду, окончательно уйдет только 10 мая. С начала следующей недели, по всей видимости, и станет устойчиво тепло – температура будет стабильно держаться в районе +20 градусов.

Что касается ближайших суток, то в ночь на четверг, 6 мая, сквозь тучи временами будет пробиваться луна при +8 градусах. Днем ветер с юго-западного сменится на южный, температура поднимется до +20. Синоптики обещают солнечную погоду, однако возможен и дождь.

В пятницу, 7 мая, ночью вернется юго-западный ветер. Пойдет дождь, столбик термометра будет держаться в районе +9 градусов. Днем вновь подует южный ветер, и потеплеет до +19. На солнце будут набегать облака, опять возможен дождь.

В ночь на субботу, 8 мая, еще раз подует юго-западный ветер. Температура будет такой же, как сутками ранее, - +9. И снова обещают дождь. Днем подует западный ветер. Будет пасмурно, возможна гроза. При этом метеорологи обещают достаточно теплую погоду - +18 градусов.

В воскресенье, 9 мая, ночью снова ожидают +9 градусов и дождь. Днем будет прохладно – +12. Будет то идти дождь, то выглядывать солнце.