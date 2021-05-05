В Воронеже загорелся цех крупного завода

Валивший черный дым, испугавший горожан, вроде бы оказался не таким уж страшным. Фото: "Типичный Воронеж".

Пользователи воронежских соцсетей около 14 часов среды, 5 мая, разместили фото черного дыма, валившего на левом берегу в районе ВАСО. Оказалось, что на авиастроительном заводе все в порядке. А вот на АО «Воронежсинтезкаучук», располагающемся неподалеку, случилось ЧП.

- В 14.00 от дежурного по заводу поступила информация о сильном дыме в одном из производственных цехов, - сообщили в региональном ГУ МЧС. – На место ЧП выехали 19 пожарных машин с 62 нашими сотрудниками. По прибытии они выяснили, что загорелась каучуковая крошка в сушилке цеха. Угрозы дальнейшего распространения огня нет, в 15.18 произошла локализация пожара на общей площади 150 квадратных метров. Идет тушение. По предварительным данным, пострадавших нет.

На заводе добавили:

- Мобильная экологическая лаборатория проводит мониторинг состояния атмосферного воздуха. Превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ нет. Остальные производственные линии работают в обычном режиме.