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Происшествия5 мая 2021 15:17

В Воронеже загорелся цех крупного завода

На предприятии «Воронежсинтезкаучук» вспыхнула сушилка
Юрий КОЗЛОВ
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Валивший черный дым, испугавший горожан, вроде бы оказался не таким уж страшным.

Валивший черный дым, испугавший горожан, вроде бы оказался не таким уж страшным.

Фото: "Типичный Воронеж".

Пользователи воронежских соцсетей около 14 часов среды, 5 мая, разместили фото черного дыма, валившего на левом берегу в районе ВАСО. Оказалось, что на авиастроительном заводе все в порядке. А вот на АО «Воронежсинтезкаучук», располагающемся неподалеку, случилось ЧП.

- В 14.00 от дежурного по заводу поступила информация о сильном дыме в одном из производственных цехов, - сообщили в региональном ГУ МЧС. – На место ЧП выехали 19 пожарных машин с 62 нашими сотрудниками. По прибытии они выяснили, что загорелась каучуковая крошка в сушилке цеха. Угрозы дальнейшего распространения огня нет, в 15.18 произошла локализация пожара на общей площади 150 квадратных метров. Идет тушение. По предварительным данным, пострадавших нет.

На заводе добавили:

- Мобильная экологическая лаборатория проводит мониторинг состояния атмосферного воздуха. Превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ нет. Остальные производственные линии работают в обычном режиме.

ЧП