В Воронеже назвали улицы, где чаще всего случаются ДТП

Больше всего работы у инспекторов ГИБДД на трех проспектах Воронежа. Фото: из архива «КП»

Эксперты компании «АльфаСтрахование» составили, используя данные предъявленных к оплате страховых полисов, рейтинг дорог Воронежа, где чаще всего случаются ДТП. Самые опасные среди них три проспекта – Московский, Ленинский и Патриотов.

На долю Московского проспекта приходится более 14 процентов всех аварий. Объяснение печальному лидерству – и в большой длине этой магистрали, и в большой ее загруженности, особенно в часы пик. Примерно по этим же причинам на втором месте оказался Ленинский проспект – 8,2% всех ДТП и проспект Патриотов (7,8%).

Пятерку худших в плане риска попасть в ДТП замыкают улицы 9 Января (6,6%) и Антонова-Овсеенко (5,2%).