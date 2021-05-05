Число пользователей сервиса «Tele2 Книги» в Черноземье выросло в 7 раз

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В пандемию сервис «Tele2 Книги» привлек рекордное количество новых пользователей: их числоувеличилось на 850% год к году, в Черноземье рост превысил 600%. В список самых читаемых книг попали зомби-апокалипсис Ричарда Матесона«Я – легенда» и хоррор Стивена Кинга «Оно».

С марта 2020 года Tele2 фиксировала резкий рост популярности цифровых сервисов среди своих абонентов. Количество посетителей сайта «Tele2 Книги» увеличилось по итогам 2020 года в 9,5 раза, при этом годом ранее сервис показал рост на 215%. Резкий приток пользователей был зафиксирован после введения режима самоизоляции на фоне пандемии. К концу апреля 2020 года число посетителей сайта «Tele2 Книги» выросло почти на 80% по сравнению с последними днями февраля. В Черноземье количество пользователей сервиса за прошедший год увеличилось в 7 раз.

Чаще всего на портал заходили жители Москвы, Челябинска, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Иркутска и Казани.Все регионы-лидеры показали за год рекордный прирост. Наибольшую динамику продемонстрировал Ростов-на-Дону, где число пользователей увеличилось в 11,5 раза. В Казани сервис привлек в 10 раз больше читателей, чем годом ранее. На третьем месте по динамике – Иркутск, где число клиентов выросло в 8 раз. Примерно шестикратный прирост продемонстрировали Москва, Челябинск и Санкт-Петербург.В Черноземье больше всего читающих абонентов проживают в Воронеже, Липецке, Саратове, Белгороде и Курске.

Самыми популярными категориями в 2020 году стали «Фантастика», «Фэнтези», а также «Любовные романы». Чаще всего из бесплатных книг пользователи скачивали романРичарда Матесона «Я – легенда». В топе по востребованности – классика научной фантастики «Цветы для Элджернона» ДэниелаКиза. Среди самых читаемых книг также оказалась дилогия Марины Суржевской «Королевство Бездуш. Lastfata» – это городское фэнтези в популярном сейчас направлении «академий магии». Всплеск популярности хоррорасовпал с началом режима самоизоляции: в пятерку самых читаемых книг попал роман Стивена Кинга «Оно» – культовый бестселлер о противостоянии клоуна-убийцы и группы друзей.

Платформа «Tele2 Книги» насчитывает более 100 тыс. изданий различных жанров. Чтобы оформить подписку на сервис, необходимо отправить USSD-запрос *681#. Первый день пользования услугой будет бесплатным, далее стоимость составит 9 рублей в сутки.