В Воронеже мэр рассказал, когда пустят общественный транспорт по мосту у «Работницы»

Так сейчас выглядит мост у "Работницы". Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

В мэрии рассказали о ходе реконструкции моста на улице Ленина. Там подходят к завершению работы, позволяющие организовать движение по четырем из шести полосам созданного заново путепровода.

На данный момент конструкцию моста отшлифовали, нанесли три слоя гидроизоляции. На подъездах к путепроводу уложили песок и щебенку. И уже начали класть асфальт. 5 мая это делать продолжат и приступят к нанесению временной разметки.

На путепровод наносят асфальт. Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

- 6 мая проведем межведомственное совещание на этом объекте. По его итогам определимся с датой и временем открытия движения по четырем полосам, - рассказал мэр Воронежа Вадим Кстенин. - Мы приняли решение: общественный транспорт будет запущен по привычным горожанам маршрутам на следующий день после технического открытия путепровода.

Ранее рассматривали вариант, что общественный транспорт не сразу пойдет по мосту, а будет продолжать работать по временным схемам до окончания реконструкции. Пешеходам же мост запретят переходить еще долго – в правых частях путепровода продолжаются работы.

По краям моста работы еще предстоит немало. Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

Напомним, власти обещали, что путепровод на улице Ленина откроют не позже конца мая.