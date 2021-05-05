В Воронеже мужчину, ранившего подростка из травмата, обязали явиться в полицию

Место ЧП. Фото: соцсети

В прокуратуре Коминтерновского района взяли на контроль расследование дела по поводу стрельбы в 17-летнего подростка на улице Церковной в микрорайоне Подгорное 2 мая.

В надзорном ведомстве уточнили время ЧП – около 17.30. А также возраст стрелявшего – 37 лет. По сведениям ряда источников, мужчина, подозреваемый в хулиганстве, человек в городе достаточно известный – генеральный директор фирмы, торгующей стройматериалами. Его обязали явиться в полицию для объяснения причин своего поведения.

Напомним, компания подростков по неустановленным причинам попросила остановиться проезжавшую машину. По данным следствия, пассажиру авто (по предварительным данным, он был пьян) это не понравилось. Он достал травматический пистолет и выстрелил из него. Пуля попала 17-летнему подростку в плечо, его отвезли в больницу.

Полицейские возбудили уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» (до двух лет лишения свободы). Скорее всего, заниматься им в скором времени будут сотрудники Следственного комитета. Во-первых, из-за того, что пострадавший – несовершеннолетний. Во-вторых, из-за большого общественного резонанса дела.