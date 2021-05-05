Под Воронежем мотоциклист врезался в китайскую иномарку и погиб

41-летний житель Бутурлиновки, управлявший "Хондой", погиб на месте аварии. Фото: из архива «КП»

Во вторник, 4 мая, в 20.45 на 22 километре дороги «Воронеж-Тамбов» в Новоусманском районе мотоциклист на «Хонде» выехал на встречную полосу и врезался в «Санг-Йонг Кайрон». Китайская иномарка ехала в сторону Воронежа.

- Мужчина, управлявший «Хондой», погиб на месте. Его личность установили. Погибшему был 41 год, жил он в Бутурлиновке, - рассказали в региональном ГУ МВД. – 70-летний водитель китайской машины в ДТП, по предварительным данным, тяжелых травм не получил.

В полиции также сообщили печальную статистику прошедших суток:

- 4 мая в Воронежской области случилось 118 ДТП, из них 88 – в Воронеже, 22 – в районах и 8 – на федеральных трассах. В восьми авариях один человек погиб, семь получили ранения. Задержали 21 пьяного водителя. Еще 15 будут оштрафованы за выезд на встречную полосу. Чем грозит это нарушение, можно убедиться на последнем смертельном случае.