Воронежские следователи занялись уголовным делом после ранения подростка из пистолета

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Следственное управление СКР по Воронежской области инициировало вопрос о передаче из полиции уголовного дела по факту ранения 17-летнего парня из пистолета 2 мая. Об этом сообщили в ведомстве.

Причиной стал большой общественный резонанс.

Напомним, ЧП случилось на Пасху в Воронеже на улице Церковная в микрорайоне Подгорное. По предварительным данным, вечером компания несовершеннолетних шла по улице. Навстречу им ехал автомобиль. Молодые люди попросили водителя жестами остановиться. Мужчине, который к тому же был изрядно выпивши, это не понравилось. Он выскочил из машины и началась словесная перепалка. После этого водитель принялся палить из травматического пистолета. Пуля попала в плечо 17-летнему подростку. Он до сих пор находится в больнице.

По данному факту в полиции возбуждено уголовное дело по п. п. «а», «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений, с применением оружия).