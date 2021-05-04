СМИ: устроивший в Воронеже стрельбу по подросткам мужчина оказался гендиректором фирмы

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Мужчина, который устроил 2 мая стрельбу по толпе подростков в воронежском микрорайоне Подгорное, оказался генеральным директором фирмы, специализирующейся на торговле лесоматериалами и стройматериалами. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на собственные источники.

Напомним, первыми о ЧП сообщили очевидцы в соцсетях. По их информации, мужчина проживает в этом районе, и он припарковал машину возле своего дома, а потом уже вступил в словесную перепалку с проходившей мимо компанией молодых людей и стал по ним палить.

В полиции факт стрельбы подтвердили. Но рассказали, что мужчина был пассажиром проезжавшего по дороге авто. По предварительным данным, подростки показали жестами, чтобы водитель остановил машину. После этого горожанин выскочил из авто, произошел конфликт, и он достал травматический пистолет. Якобы он так хотел напугать молодежь, но оружие случайно выстрелило. Пуля попала в руку одному из ребят. Парень два дня находится в больнице. Полиция возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью).