После застолья жителя Нововоронежа обчистила его собутыльница

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

Полицейские по горячим следам раскрыли кражу кошелька у жителя Нововоронежа. Пропажу 59-летний мужчина заметил 2 мая после застолья. Стражи порядка заподозрили в преступлении его собутыльницу. Об этом сообщили в региональном главке 4 мая.

В тот день днем потерпевший у себя дома распивал спиртное в компании знакомых - мужчины и женщины. Опьянев, он прилег спать. А когда проснулся, то гостей дома уже не было. Пропажу обнаружил, когда собрался в магазин. Кошелек, в котором было 11,5 тысяч рублей, пропал из шкафа. Тогда мужчина обратился в полицию.

Правоохранители задержали его собутыльницу. Она призналась, что взяла деньги. Правда от похищенного остались только пять тысяч, остальные она уже успела потратить.

По факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Женщине грозит до 5 лет лишения свободы.