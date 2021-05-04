В Воронежской области за сутки в двух авариях пострадали 7-летняя девочка и годовалый мальчик

Фото - ГУ МВД по Воронежской области

В Панинском районе за сутки произошло два ДТП, которых пострадали пять человек, двое из которых дети. 7-летняя девочка и годовалый мальчик попали в больницу с различными травмами. Об этом сообщили в ГУ МВД по Воронежской области 4 мая.

Так, 3 мая примерно в 15:40 на 304 км автодороги Р-298 «Курск-Саратов» столкнулись «Лада Веста» и «Хендай Солярис». По предварительным данным, 40-летний водитель отечественной легковушки, двигаясь со стороны п.г.т Анна в направлении Воронежа, пошел на обгон. При этом он не убедился в безопасности маневра. И тут же влетел в иномарку, которая уже начала обгон. После столкновения оба автомобиля съехали в кювет.

В результате ДТП водитель «Лады» и его пассажиры - 43-летняя женщина и 7-летняя девочка были доставлены в медицинское учреждение.

В этот же день примерно в 18:00 на 53 км автодороги «Курск-Борисоглебск-Панино-Эртиль» в Панинском районе, по предварительным данным, 32-летняя водитель автомашины ВАЗ-211540, двигаясь со стороны города Эртиль, допустила съезд в кювет. Пострадали ее пассажиры - 32-летний мужчина и годовалый мальчик.

В настоящее время сотрудниками полиции по данным фактам проводятся проверки.