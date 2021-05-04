Гострудинспекция нашла нарушения требований охраны труда на Воронежском шинном заводе

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

Сотрудники Гострудинспекции нашли нарушения требований трудового законодательства на Воронежском шинном заводе. Проверку на предприятии провели после несчастного случая, в результате которого погиб в феврале погиб рабочий, сообщили в пресс-службе ведомства.

Было установлено, что 10 сотрудников предприятия, трудившиеся во вредных условиях, допускались в цех без обязательного прохождения медобследования. Также на площадке с введением новых правил по охране труда работодатель использовал несколько устаревших инструкций и программ по обучению сотрудников.

В итоге составили протокол об административном нарушении, а предприятию выдали предписание с требованием устранить нарушения. Также виновных должностных лиц привлекли к ответственности.