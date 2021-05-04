Где во время празднования Дня Победы в Воронеже запретят парковку и изменят движение транспорта

Фото – мэрия Воронежа

В мэрии Воронежа рассказали, где будет запрещена парковка 9 мая 2021 года во время торжественных мероприятий и по каким улицам в центре невозможно будет проехать на автомобиле.

Во время Парада Победы

Так, парковаться с 7:00 до 23:00 запретят на набережной Массалитинова (от Северного моста до улицы Чернышевского) и Петровской Набережной (от улицы Большой Стрелецкой до транспортной развязки путепровода по улице 20 лет Октября).

С 3:00 утра и до 12:00 дня будет закрыто движение автотранспорта по улице Плехановской (от улицы Кольцовской до улицы Пушкинской), с 9:00 до 16:00 – от дома № 28 до дома № 2 по проспекту Патриотов (дублирующий проезд), а с 7:00 до 12:00 – по улицам Плехановской (от улицы Орджоникидзе до Университетской площади), Пушкинской (от проспекта Революции до Театрального проезда), Кирова (от улицы 20 лет Октября до улицы Платонова), площади Ленина (от улицы Кирова до улицы Станкевича).

С 7:00 9 мая до 4:00 10 мая будет закрыто движение автотранспорта по площади Ленина, улицам Плехановской (от улицы Пушкинской до улицы Орджоникидзе), улице Кардашова, проспекту Революции (от улицы Степана Разина до улицы Плехановской), Театральному проезду.

Из-за мотопробега «Дивизион» на Адмиралтейке

Закроют движение с 08:00 9 мая до 01:00 10 мая по улице Софьи Перовской (от улицы Чернышевского до улицы Большой Стрелецкой).

Во время праздничного салюта

На время праздничного фейерверка 9 мая закроют движение с 21:00 до 23:00 по проспекту Революции (от улицы Степана Разина до улицы Кольцовской), улицам Феоктистова (от улицы Фридриха Энгельса до проспекта Революции), Степана Разина, Чернавскому мосту и дамбе, улице Брусилова (до Ленинского проспекта).

Меры безопасности

Во время проведения праздничных мероприятий будут соблюдаться дополнительные меры безопасности. К примеру, все желающие попасть на проспект Революции должны будут пройти через рамки металлодетекторов. Они будут установлены непосредственно на самой центральной улице городе в створе прохода между домами № 23 и № 25, а также на пересечении с улицами Помяловского, Пятницкого, 25 Октября, Карла Маркса (с обеих сторон от проспекта), Комиссаржевской, в сквере Дома офицеров и на улице Пушкинской у дома № 2.

Доступ на площадь Ленина будет организован также через рамки металлодетекторов, установленные вокруг здания правительства, у Кольцовского сквера (со стороны дома № 12 по площади Ленина), на пересечении улиц Пушкинской и Плехановской, Кольцовской и Плехановской, Дзержинского и Плехановской.

Кстати, не стоит забывать соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. На входных группах будет организовано измерение температуры, а в случае необходимости – и раздача масок.