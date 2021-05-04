В Воронеже пьяный мужчина открыл стрельбу по школьникам

Фото – Мой и твой Воронеж, соцсети

Очевидцы сообщают, что 2 мая в микрорайоне Подгорное мужчина открыл стрельбу по проходящим мимо его дома школьникам. В результате один из подростков пострадал. Его доставили в больницу с ранением плеча. Об этом сообщили очевидцы в группе «Мой и твой Воронеж».

Пишут, что неизвестный был в нетрезвом состоянии, когда припарковал авто возле своего дома. И якобы подобные прецеденты с его участием уже случались почти год назад: в День Победы, 9 мая 2020 года.

В пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области сейчас уточняют информацию.