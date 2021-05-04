В Воронежской области водитель погиб, влетев на скорости в металлический ангар

Водитель умер до приезда скорой Фото: из архива "КП"

ДТП произошло 3 мая примерно в 5:00 утра у дома № 85 по улице Мира села Красный лог в Каширском районе. Об этом сообщили в ГУ МВД по Воронежской области 4 мая.

По предварительным данным, за рулем «Опель Астра» находился 37-летний житель областного центра. Он не справился с управлением и влетел в металлический ангар.

Спасти его не удалось. Он скончался до приезда скорой.

По факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.