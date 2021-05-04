Валерий Гергиев Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

3 мая Валерию Гергиеву вручили почетный знак «Благодарность от земли Воронежской». Маэстро вместе с симфоническим оркестром Мариинского театра приехали в столицу Черноземья на спецпоезде, чтобы дать концерт в рамках XХ Московского Пасхального фестиваля. Гергиев привез оркестр Маринки в Воронеж уже в десятый раз. Выступление прошло в Воронежском концертном зале при аншлаге. Валерий Гергиев отметил, что Воронеж для него особый город.

- Мы всегда с большим желанием и удовольствием приезжаем в Воронеж. Надеюсь, что сможем и дальше продолжать в таком ритме, традицию хочется сохранить, - сказал дирижер.