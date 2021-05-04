Воронеж
Еще
Радио
Воронеж
Еще
Радио
Воронеж
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Звезды4 мая 2021 0:01

Валерию Гергиеву вручили почетный знак «Благодарность от земли Воронежской»

Маэстро вместе с оркестром Мариинки в 10-й раз выступил в нашем городе
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий
Валерий Гергиев

Валерий Гергиев

Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

3 мая Валерию Гергиеву вручили почетный знак «Благодарность от земли Воронежской». Маэстро вместе с симфоническим оркестром Мариинского театра приехали в столицу Черноземья на спецпоезде, чтобы дать концерт в рамках XХ Московского Пасхального фестиваля. Гергиев привез оркестр Маринки в Воронеж уже в десятый раз. Выступление прошло в Воронежском концертном зале при аншлаге. Валерий Гергиев отметил, что Воронеж для него особый город.

- Мы всегда с большим желанием и удовольствием приезжаем в Воронеж. Надеюсь, что сможем и дальше продолжать в таком ритме, традицию хочется сохранить, - сказал дирижер.

фото www.govvrn.ru

Культура