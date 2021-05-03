В Воронежской области в квартире у дилера нашли наркотики на 2,5 млн рублей

На улице Витрука в Воронеже полицейские задержали 39-летнего уроженца города Череповец в момент, когда он делал тайник с наркотиками. У него изъяли 6 свертков с мефедроном - это подтвердило химическое исследование. Общий вес наркотиков - 350 граммов.

В арендованной мужчиной квартире на улице Старых Большевиков полицейскик нашли еще около 275 граммов амфетамина, 39 граммов кокаина, около 500 граммов марихуаны, а также электронные весы и упаковочный материал.

Дилер ранее уже был судим за аналогичные преступления. Он рассказал полицейским, что приехал в Воронеж специально для продажи крупных партий наркотиков курьерам - те в свою очередь должны были раскладывать разовые дозы.

- Всего из незаконного оборота изъято более 1,1 кг наркотических средств, общей стоимостью около 2,5 млн рублей, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

Возбуждено уголовное дело. Череповчанин сейчас находится под стражей. Он может задержаться в Воронежской области на срок до 20 лет.