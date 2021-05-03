В Воронеже строители все подготовили к укладке асфальта на мосту по улице Ленина

Так место работы выглядит сейчас Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

3 мая подрядчик начал укладывать щебеночное основание на подходе к мосту по улице Ленина со стороны проспекта Революции. На втором подходе завершается устройство песчано-подстилающего слоя. Оба слоя требуют многократного утрамбования катками.

Так место работы выглядит сейчас Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, на самом сооружении уже нанесен третий слой гидроизоляции. Все готово к укладке нижнего слоя асфальта.

Так место работы выглядит сейчас Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

- Устройство асфальтобетонного покрытия - следующий этап работ, необходимый для запуска технического движения по сооружению. Его выполнение будет возможно после завершения щебеночного основания при благоприятных погодных условиях. Параллельно ведутся работы на подпорных стенках, - сообщили в городской администрации.

Напомним, глава Воронежа Вадим Кстенин 9 апреля анонсировал скорое открытие технического движения по мосту на улице Ленина. В конце этого месяца мостовики должны передать сооружение дорожникам для укладки асфальтобетона. Если погода не вмешается в планы, то уже в начале мая первые автомобилисты смогут проехать по 4 полосам.