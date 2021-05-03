В Воронеже из-за оскорбления пьяный рецидивист перерезал женщине горло

66-летнему воронежцу грозит до 15 лет тюрьмы за убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ). 28 апреля в своей квартире в одном из домов по улице Менделеева мужчина выпивал в компании товарищей. Во время застолья 42-летняя гостья, скажем так, нелестно высказалась о хозяине. Того задели оскорбления.

Он сначала ударил обидчицу пластиковой бутылкой с водой по голове. Потом схватил кухонный нож и воткнул его в область шеи. Один из гостей вызвал «скорую помощь», однако спасти женщину не удалось, она скончалась на месте.

- Проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинская для установления точной причины смерти. С задержанным, ранее неоднократно судимым за убийство и иные преступления, проведена проверка показаний на месте преступления. Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, рассказал руководитель следственного отдела по Левобережному району Воронежа регионального управления СК России Матвей Сладких.