До конца майских праздников в Воронежской области будут идти рейды на пьяных водителей

С начала 2021 года в Воронежской области произошло уже 46 аварий по вине нетрезвых водителей Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

С начала 2021 года в Воронежской области произошло уже 46 аварий по вине нетрезвых водителей. В них погибли 15 человек и еще 55 получили ранения. До 11 мая включительно сотрудники Госавтоинспекции организуют рейды по проверке водителей на состояние опьянения.

- За управление транспортным средством в состоянии опьянения водителю грозит штраф - 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет, - напоминают инспекторы.

За повторное такое же нарушение сумма штрафа вырастает до 200-300 тысяч рублей. Человека могут приговорить к 480 часам обязательных работ или даже к трем годам лишения свободы.

- Если вы стали свидетелем грубых нарушений правил дорожного движения, в том числе, управления автомобилем в состоянии опьянения, сообщите об этом ближайшему наряду ДПС, в дежурную часть по телефону 269-61-02 (круглосуточно) или по телефону 02, - сообщают в полиции.