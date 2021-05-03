Две девушки пострадали в ночном ДТП в Воронеже

Место аварии
Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.
4 мая примерно в 00:20 у дома № 94 по улице 20 лет Октября столкнулись автомобили Mazda CX-5 и «ВАЗ-2110». В ДТП различные повреждения получили водитель и пассажир отечественной машины.
За рулем иномарки был 32-летний воронежец. Он ехал по улице 20 лет Октября в сторону улицы Кольцовская. По предварительным данным, при перестроении он врезался в попутно ехавшую «десятку», за рулем которой была 23-летняя девушка.
Кроме молодой автомобилистки помощь также потребовалась ее 28-летней пассажирке.
В ГУ МВД по Воронежской области сообщили, что сотрудниками полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Место аварии
Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.