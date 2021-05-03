В Воронежской области пожилой мужчина съехал с трассы на «Ниве» и погиб

В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте происшествия Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

2 мая примерно в 12:40 в Грибановском районе 51-летний водитель автомобиля «Нива» не справился с управлением и вывалился за обочину. ДТП случилось на 432 км автодороги «Курск-Саратов». На отечественном внедорожнике ехал водитель из Санкт-Петербурга.

- В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда автомобиля скорой медицинской помощи. Проводится проверка, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

Всего в регионе за прошедшие сутки зарегистрировано 80 ДТП, из них в областном центре - 42, на федеральных трассах - 7, в районах области - 31. В 10 ДТП травмы различной степени тяжести получили 14 человек, 1 человек погиб.