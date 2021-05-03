В Воронеже пройдет акция по сбору отработанных батареек и аккумуляторов от телефонов

Воронежский «Центр экологической политики» проведет акцию «Сбор маленьких, полезных, но опасных – батареек!» Сдать отработанные элементы питания: батарейки и аккумуляторы от телефона - можно буде 28 мая с 9:00 до 18:00 и 29 мая с 10:00 до 15:00. Принимать их будут по адресу: Воронеж, пл. Ленина, д.8, оф. 417.

- Батарейки активно применяются в нашей повседневной жизни. Многие даже и не задумываются, насколько эти маленькие источники питания, при неправильном использовании и утилизации, опасны! Попадая вместе с бытовыми отходами на полигон или свалку, подвергаясь воздействию метеорологических факторов, корпус батарейки начинает разрушаться, и в окружающую среду попадают вредные и опасные вещества. Всего 1 пальчиковая батарейка, выброшенная в мусорное ведро, загрязняет около 20 кв. метров земли и 400 литров воды, - отмечают активисты.